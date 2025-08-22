VIDEO - Gerard Joling & Karin Bloemen in WestFriese klederdracht aan het RINGSTEKEN
Folklore!
Hallo lieve mensen. Nu ff wat leux cq anders in deze stomme augustustijden. Daarom maar even grappen maken over NUDGE NUDGE snapt u 'm snapt u 'm RINGSTEKEN, in het centrum van Schagen gistermiddag. dat kan én mag alleen Only Joling.
