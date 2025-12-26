Ton Voermans van het AD heeft een keer bij Jim Taihuttu in bed gelegen en er zijn foto's van. Of hij heeft een keer bitcoins van 'm gekocht, of hij heeft een schuld openstaan, of hij moet iets van hem. Of het is familie of hij heeft een familielid ontvoerd. Zoiets raars. Ieder jaar weer kakt het AD er een sloot artikelen over die gare bitcoinfamilie Taihuttu eruit. Tel-kens weer en het boeit echt helemaal: niks. Het verhaal van die lui is namelijk al vaker verteld dan het verhaal van het kindeke Jezus: ze hadden mazzel met het kopen van een boel bitcoin, namen veel risico, hoera gefeliciteerd heel rijk. IEDERE KEER weer hetzelfde, maar omdat ze bij het AD een keiharde krant krijgen van journalistieke bloedarmoede (huuuu welke winterbanden) en er kennelijk allemaal levenslessen geleerd moeten worden uit het slim spelen van het piramidespel kun je doodleuk 292.000 keer hetzelfde zeikverhaal maken en grijpt er helemaal niemand in. Dit keer mocht Ton Voermans zelfs naar Thailand vliegen. Oeps, een dikke drankrekening. Nou moe! Heee Didi, heb je nog steeds veel geld? Ja Ton, ik heb nog steeds veel geld. Heee Didi heb je hard gewerkt? Ja Ton, ik heb hard gewerkt. Heee Didi heb je alles verkocht voor Bitcoins? Ja Ton, ik heb alles verkocht voor Bitcoins. Heee Didi ben je nog steeds zo'n interessante kerel? Nee hoor Ton, nog steeds niet.