Die hele bitcoinfamilie van Didi Taihuttu kan ons eerlijk gezegd onze reet roesten. Die gozer heeft in de prehistorie een stapel bitcoins gekocht en is nu rijk. Nou, hartstikke mooi voor 'm. Hij laat z'n kinderen niet naar school gaan want hij denkt alles zelf te weten. Gefeliciteerd Didi lekker man! En nu zit deze hosselaar al jaren onder de sneltoets van Ton Voermans van het AD. Hé Ton heb je toevallig nog een leuk onderwerp voor een artikel met als trefwoorden cryptogoeroe, levensgenieter, icoon, jaloersmakend? HODL my beer! Bitcoinfamilie is schatrijk. Bitcoinfamilie leeft als koningen. Deze man verkocht alles om in te zetten op bitcoin. Bitcoinfamilie wanhoopt niet. Deze familie verkocht alles, nu wonen ze als goden. Bitcoinfamilie blijft stoïcijns. Ze weten van de weeromstuit niet meer hoe ze bitcoinfamilie moeten schrijven: bitcoinfamilie, Bitcoinfamilie, bitcoin-familie, bitcoin family. Echt enorm benieuwd waar het AD de volgende keer weer mee komt. Bitcoinfamilie is... SCHATRIJK???