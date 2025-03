Stel. Thijs Zonneveld schrijft een column waar niet in staat dat alle wielrenners doping gebruiken. Of Sjoerd Mossou schrijft een column waar niet in staat dat iedereen die bij NAC op de tribune zit een drankprobleem heeft. Of, we noemen maar een dwarsstraat, Chiel Timmermans en Yelle Tieleman schrijven een uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd artikel over de contacten tussen Khalid Kasem en Ridouan Taghi. Dan moeten ze maar net hopen dat ze niet toevallig AD-collega (en lid van de werkgroep Diversiteit en Inclusie bij DPG) Tijani Goullet tegen het lijf komen. Die wil namelijk dat ze zulke dingen rectificeren, en dan liefst het niet te schoorvoetend.

Volgens AD-sportverslaggever Tijani Goullet is het rectificeren van beschuldigingen die nooit zijn gedaan namelijk een kwestie van 'moslims die opstaan tegen moslimhaat'. Nou mag meneer Goullet van natuurlijk van alles en nog wat vinden over de volgens de rechter 'ongelukkig geformuleerde' column van Nausicaa Marbe, waarin niet staat dat de Haagse moskeekoepel FIO gelieerd is aan Hamas. Maar! Misschien kan iemand die de volgende keer beledigd is om wat er niet staat in een stukje van het AD, bijvoorbeeld een stukje waarin gratis reclame wordt gemaakt voor het reisbureau van AD-verslaggever Tijani Goullet (hier of hier) een rectificatie gaan eisen. AD-lezers staan op tegen sluikreclame of zo.