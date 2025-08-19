Hahaha. Het AD (het AD!) heeft een probleem met feitenvrije babbelaars in talkshows
Kom op hee
He wacht even hoor. Jarenlang moesten we op de NPO bij DWDD horen wat Splinter Chabot vond van de relativiteitstheorie, hoe Halina Reijn dacht over de internationale rechtspositie van de Druzen, wat Özcan Akyol een goede rechtsback vindt en wat de mening van Prem Radhakishun was (terugkijktip). Jarenlang ging het in talkshows op tv maar om 2 dingen: namelijk 1) of je een bekende Nederlander was cq wilde worden en 2) of je geen dingen zei die Wilders in de kaart konden spelen. Sterker nog, toen Sywert (vzmh) een keer met wet 2) brak en ergens een cijfertje verkeerd zei werd hij meteen door Leo Lucassen (of all people) tot de politiek correcte orde geroepen. Maar nu komen er ook af en toe wat rechtsere mensen met een matig onderbouwde mening op tv en zijn ze bij NRC (en iets later bij de Volkskrant) al weken in de war en is voor het AD (een krant, die de mening van Özcan Akyol serieus neemt) ook opeens een grens bereikt en is er een 'zorgelijke trend' met babbelaars in talkshow. Ja kom nou. Gelukkig is het niet zo dat in jullie krant Angela de Jong over Gaza of de zorg in Nederland gaat schrijven. Toch?
MAG NIET VAN HET AD
Wie weet nog wat dit is?
Tafelzeer
Reaguursels
