Als u vandaag één boomerpiece moet lezen over kerstbomen dan is het dit stukje van Hans Nijenhuis, toch een beetje de Arie Boomsma onder de verslaggevers. Hans Nijenhuis was vroeger een echte ster - de fijnspar op kluit onder de AD-journalisten - maar nu is hij meer een afgezaagde Nordmann. Dus Hans Nijenhuis in zijn verhaal voor dennengeur (krijgt hij opdracht van Rennie Deflatine, of bepaalt hij gewoon zelf?) op zoek naar een of andere Belg die daar iets over kan zeggen - blijkt die Belg ziek, dus moet Hans het maar overschrijven uit z'n Belgische broederkrantjes. Roept die Belgische bomenbobo ook nog iets wat volgens een Nederlandse kweker niet waar is (intensieve bemesting zou slecht zijn voor kerstbomen) en dan komt Hans tot de conclusie dat de huidige woonkamerbikkel, de Nordmann, 'de Arie Boomsma onder de bomen is'. Want: "Zijn naalden vallen niét uit, en ze zijn nog zachter ook." Precies waar wij aan dachten toen de koppeling met Arie Boomsma werd gemaakt! Wij zijn even onze HQ-Nordmann in de vaart pleuren om te zien of het ding ook zo pathetisch kan drijven als Arie Boomsma. En misschien springen we er zelf wel achteraan.