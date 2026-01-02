Er waart een verstikkende deken door Nederland. Soms wel zelfs 8 centimer en er zijn dagen dat we dat niet redden. Dus hoe was de heenreis op de eerste en meest productieve werkdag van het jaar? Hoe wordt de terugreis straks? "Talrijke sneeuwbuien trekken vandaag en de komende dagen vanuit het noordwesten over het land en tijdens intensieve buien wordt het wit. In het binnenland ligt op een aantal plaatsen een dun sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter en op een enkele plek is 7-8 centimeter gevallen. De sneeuw smelt vanmiddag wel voor een deel weg, maar vannacht volgt meer sneeuw. Landinwaarts blijft de sneeuw wel makkelijker liggen dan aan de kust, maar in het hele land moet rekening gehouden worden met gladheid." Hoe dan ook, SLAGVELD. Maar er is zoals altijd maar een manier voorwaarts: altijd net iets moediger zijn dan je bang bent.