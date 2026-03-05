[LIVEBLOG IRAN HIER]

Dat was even schrikken vanochtend toen de schooldeurtjes van zo'n 35 middelbare scholen in Amsterdam dichtbleven omdat ze waren dichtgelijmd of omdat het hekwerk ervoor was dichtgeketend door Extinction Rebellion. Niet leuk, alleen is er gelukkig omdenker Kim Wannet, directrice van kunstvakschool IVKO. Zij juicht de acties van XR om kinderen onderwijs te onthouden juist toe: "Wij staan positief tegenover de acties van XR." Aha, is dat even ziek en dom, heeft u nog meer idioots te melden misschien? Ja hoor: "Onze leerlingen moeten iets hebben om voor te leven en wij zijn niet per se de rentmeesters geweest van deze aarde." Maar Kim Wannet, is er dan helemaal niets wat u aan de XR-blokkade stoort? O jawel: "Wat heel jammer is: onze natuurkundedocent had nét een prachtig programma over duurzaamheid gepland dat nu niet kan doorgaan." Ach nee, die arme kinderen en die arme natuurkundedocent. En arm XR, dat zich met deze actie eigenlijk in de eigen stinkpoot schiet. Wat is Kim Wannet toch een bijzondere directrice (en geschikt!). Ooit zei ze nog in een interview: "Openheid is een voorwaarde voor alles". Maar ja, dat geldt misschien wel niet voor schooldeuren.