Speel hier: de Christianne van der Wal-O-Matic!
EN WIE NEEMT ER VANDAAG PLAATS OP DE BANK?
VVD-prominent Christianne van der Wal bood Rob Jetten excuses aan omdat ze zijn hockeyende knaap een 'hunk' had genoemd. VVD-prominent Christianne van der Wal ergert zich aan Duitse demonstraties tegen dienstplicht. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt dat Nederland een schip naar het Midden-Oosten moet sturen. VVD-prominent Christianne van der Wal maakt zich zorgen over de kosten aan de pomp. VVD-prominent Christianne van der Wal maakt zich zorgen over de versplintering in de Kamer. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt BBB populistisch rechts. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt Rob Jetten een verbinder. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt nog steeds allemaal dingen van stikstof. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt de nep-piemel op de carnavalswagen van CV De Heineukers te klein.
JONGENS wat is het extreem interessant en boeiend wat VVD-prominent Christianne van der Wal allemaal te melden heeft. WIE ZULLEN WE MORGEN EENS AAN TAFEL ZETTEN? Draai aan de baantjescarrousel om het te weten!
Het weekendinterview du week is voor: Christianne van der Wal
Die heeft echt de inhoud van een pan curry