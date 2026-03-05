VVD-prominent Christianne van der Wal bood Rob Jetten excuses aan omdat ze zijn hockeyende knaap een 'hunk' had genoemd. VVD-prominent Christianne van der Wal ergert zich aan Duitse demonstraties tegen dienstplicht. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt dat Nederland een schip naar het Midden-Oosten moet sturen. VVD-prominent Christianne van der Wal maakt zich zorgen over de kosten aan de pomp. VVD-prominent Christianne van der Wal maakt zich zorgen over de versplintering in de Kamer. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt BBB populistisch rechts. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt Rob Jetten een verbinder. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt nog steeds allemaal dingen van stikstof. VVD-prominent Christianne van der Wal vindt de nep-piemel op de carnavalswagen van CV De Heineukers te klein.

JONGENS wat is het extreem interessant en boeiend wat VVD-prominent Christianne van der Wal allemaal te melden heeft. WIE ZULLEN WE MORGEN EENS AAN TAFEL ZETTEN? Draai aan de baantjescarrousel om het te weten!

