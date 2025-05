Wat draait-ie toch snel, de baantjescarrousel! "Christianne van der Wal (51) is door de Ledenraad van BOVAG op 6 mei 2025 unaniem benoemd tot algemeen voorzitter van BOVAG voor een periode van vier jaar." En wie had dat nou gedacht? Dat zij, de grondlegger van de Stikstofkaart, de zuurste VVD-verliezer aller tijden, ZO SNEL weer een baantje zou vinden, had geen waarzegger kunnen voorspellen. Ze is nota bene pas een kleine twee maanden gestopt met pluche bekleden in de Tweede Kamer en met zeiken, mokken en jammeren over het beleid waar ze zelf een handtekening onder heeft gezet. Dat stukje pluche was niet haar plek, zei ze toen, het pluche van de brancheorganisatie van auto- en truckdealers, camperrevisie, autopoetsgedoe en nog veel meer mannendingen en stikstofuitstoters : des te meer. En dan ineens zijn alle stikstofdampen opgetrokken en zien we haar staan als fiere leider van de BOVAG. Ze was even weg, maar Christianne van der Wal is nu: TERUG!