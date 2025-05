Schakelen we nu rechtstreeks naar Den Haag waar onze prachtige Minister van Landbouw Femke Wiersma (andere foto) nu eens e i n d e l i j k resoluut de stikstofproblemen gaat tackelen, opdat Ons Land van het wurgende slot af kan, en vervolgens opwaarts in den toekomst. Maar dat zal wel weer niet. Want de Brusselse meelwormenlobby. Want Land voor Omvolking. Want Ambtenaren met Modellen. Want Kloof Randstad-Regio. En dan heb je nog de verongelijkte landbouwgifroepers terwijl het gewasbeschermingsmiddelen zijn, en natuurlijk de brandnetels zijn ook mooi-zeggers. Sprekerslijst en Dekenloos Duitsland na de break. Veel plezier ermee.