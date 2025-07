Een meisje van dertig woont nog op vijf vierkante meter bij haar ouders. Ze is een bloem die niet open kan. Ze heeft een baan, staat negen jaar op een wachtlijst voor een huurwoning en kan ruim drie ton lenen voor een koopwoning. Ze is kansloos. Haar leven staat stil. Ze vindt geen partner en kan geen gezin stichten. Uitstel wordt afstel. Ze is een boegbeeld van een verloren generatie.

Ze is niet alleen, er zijn een half miljoen mensen met een baan, zonder bestaan. Ze mogen niet volwaardig meedoen. We missen 396.000 woningen en dat groeit langzaam naar twee miljoen. Zelfs de meest extreme milieuactivist gaf in 2019 al toe dat woningbouw een verwaarloosbare uitstoot heeft. Dat woningbouw gegijzeld wordt, is inhumaan, wonen is een primaire levensbehoefte.

Minister Femke Wiersma pruttelde over 42 tot 46% stikstofreductie. De sector schreef een plannetje dat verder ging. Deze plannen zijn in 2023 doorgerekend. (PDF p4) Bij 50% reductie mogen we in 96% van Nederland niet bouwen. Bij 100% reductie mogen we 95% niet bouwen. De paar uithoeken waar we mogen bouwen, wil minister Mona Keijzer niet bouwen. U mag wonen in luchtkastelen.

Het is sowieso idioot dat een universeel mensenrecht het bij de gerechtelijk macht aflegt tegenover bestemmingsplannen, welstand of stikstofwensdenken. Deze magistraten mogen wat vaker praten met woningzoekenden. Ze zijn partij in elke procedure over (nieuwe) woningen, ze hebben geen thuis. Deze toga's mogen ook een keertje buiten slapen om weer te aarden in de maatschappij.