Nieuws van de NOS: "Onderzoeksinstituut RIVM neemt afstand van landbouwminister Wiersma's bewering, dat haar voorstel om stikstofregels te versoepelen wetenschappelijk onderbouwd is. Ook andere wetenschappers die door haar ministerie zijn benaderd, weerspreken die claim." Aan de ene kant: heel goed dat het RIVM (eindelijk) zich onafhankelijk durft te mengen in de discussie over het al dan niet 'wetenschappelijk' zijn van de hier geldende stikstofnormen en het plan van minister Wiersma om die op te hogen. Aan de andere kant: dit is dus wat je krijgt als iedereen zich maar de hele tijd achter "de wetenschap" probeert te verschuilen terwijl hoe we omgaan met woningbouw, natuur, verkeer en landbouw gewoon een politieke afweging van belangen is. Een afweging die 30 jaar door de politiek voor zich uit is geschoven, en minister Wiersma lijkt daar met deze voorlichterswichelarij vrolijk aan mee te doen. Je zou bijna denken: Niet alles kan overal. Maar die rekenkundige ondergrens, die kan gewoon omhoog.