De verschillen worden uitvergroot, horen we vaak. Waarin vinden we nog het SAMEN in 'samenleving', het WIJ in 'maatschappij'? Is er dan niets wat ons als medelanders allen met elkander VERENIGT? Heus wel. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat elke Nederlandse man, vrouw of henhun, over alle anti-aanbaklagen van de bevolking, ALLEMAAL, PFAS in hun bloed hebben. 7 specifieke varianten, met name de koplopers PFOS en PFOA, zijn bij bijna iedereen aanwezig. De enkeling voor wie dat niet geldt heeft zeldzamere soorten door de aderen stromen, maar PFAS evenzogoed. Bovendien ligt bij IEDEREEN de PFAS-waarde in het bloed HOGER dan de 'gezondheidskundige grenswaarde'. We zijn tezamen, stuk voor stuk, VERGIFTIGD door de Chemours, de Tata Steels en ongetwijfeld het ganse industriële grootkapitaal van deze wereld (of nou ja, dit land). Maar: tezamen zijn we. We doen een rondje bekende PFAS-dragers na de breek.