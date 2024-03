Als u, zoals de schrijver van dit topic, al een paar maanden aan het hoesten bent, dan kan het zomaar dat u kinkhoest heeft. Beetje vervelend voor volwassenen, maar mogelijk dodelijk voor baby's. Het RIVM, bekend van tv, waarschuwt nu voor een grote uitbraak. "Bij het RIVM zijn de afgelopen zes weken vier meldingen binnengekomen van baby's die zijn overleden aan kinkhoest. Gemiddeld overlijden er één tot twee baby's per jaar aan kinkhoest. In 1963 overleden er voor het laatst meer dan vier baby's aan kinkhoest. Toen waren het er zes." Naast het feit dat de groepsimmuniteit (okee we gaan al) is gedaald in de coronajaren, is de ingekakte vaccinatiegraad (zie boven) ook een probleem. Slecht nieuws dus voor de volksgezondheid, maar goed nieuws voor iedereen die mensen ergens de schuld van wil geven. Het is namelijk de schuld van de WAPPIES, of de schuld van de OVERHEID.