Kuch kuch, KUCH KUCH. Nee, we zijn niet sarcastisch. We zijn BESMET met een gevalletje ZIEKTEPANIEK. Ineens moeten we ons namelijk weer zorgen maken om een oude bekende; Tuberculose. "Werknemers van de Zuid-Hollandse maaltijdbereider Maître maken zich ernstig zorgen, omdat er na een groot tuberculose-contactonderzoek door de GGD Rotterdam-Rijnmond tachtig positief-meldingen zijn in de fabriek in Oude-Tonge (Goeree-Overflakkee)."

Oke, helemaal weg was tuberculose blijkbaar helemaal niet. De afgelopen jaren raakten duizenden Nederlanders besmet met allerlei vormen van de infectieziekte, waaronder honderden met de meest gevaarlijke variant (open tuberculose). 2 medewerkers van de fabriek in Zuid-Holland zijn ernstig ziek, maar de rest merkt er weinig tot helemaal niks van. De GGD voert uitgebreid onderzoeken uit binnen het getroffen bedrijf, maar zegt ook dat er geen reden tot paniek is en heeft zelfs het RIVM niet ingelicht over de uitbraak. Wij gaan voor de zekerheid toch maar vast koffiedrinken op het Museumplein.