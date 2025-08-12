achtergrond

QUIZ. Hoe is het mogelijk dat Fleur (27) een ruime woning in Amsterdam-Zuid kan kopen?

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

Ja u had er vermoedelijk geen idee van, maar er bestaan ook mensen die wél een huis kunnen kopen. Zo iemand is de 27-jarige Fleur, die de gelukkige eigenaar is van zo'n ding in Amsterdam-Zuid. Daarom wordt ze door de T geïnterviewd over dat mirakel want HOE IS HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS IN DEZE TIJD HUUUH!!1!'? Nou, hoe dat mogelijk is, kunt u hieronder raden. Het goede antwoord levert geen huis op.

A) Ze had geluk
B) Ze heeft de staatsloterij gewonnen
C) Ze liegt, het verhaal is verzonnen en het is helemaal niet mogelijk
D) Ze heeft DIT HUIS in Zuid gekocht
E) Ze ontvangt geld uit Qatar
F) Ze is een goedbetaalde Mossad-agent 
G) Ze startte zonder businessplan een influencer- en marketingbureau
H) Anders, namelijk...

Tags: quiz, woning, huis, de T
@Dorbeck | 12-08-25 | 18:00 | 183 reacties

Reaguursels

