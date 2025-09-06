A : "MAKE GAZA JEWISH AGAIN" B : "Shariah for the Netherlands" C : "NOS, WEES EERLIJK" D : "All Cops Are Bastards" E : "Geert Wilders for President" F : "Supermarktmanager Daan is een kneus" G : "kut lul pies poep kont"

H: Een alleraardigst GeenStijl-topic over iemand die wat kon

I: Hiero een AT5-linkje naar het ontluisterende alsook verschrikkelijke verhaal over De Teringzooi bij de Stadsreiniging van Amsterdam. 285 medewerkers op kantoor - WTF. Geef ze een bezem en trap ze de straat op, verdoemme.