WeekendQuiz - Wat Stond Hierrrr?

eh....

A: "MAKE GAZA JEWISH AGAIN"
B: "Shariah for the Netherlands"
C: "NOS, WEES EERLIJK"
D: "All Cops Are Bastards"
E: "Geert Wilders for President"
F: "Supermarktmanager Daan is een kneus"
G: "kut lul pies poep kont"

H: Een alleraardigst GeenStijl-topic over iemand die wat kon
I: Hiero een AT5-linkje naar het ontluisterende alsook verschrikkelijke verhaal over De Teringzooi bij de Stadsreiniging van Amsterdam. 285 medewerkers op kantoor - WTF. Geef ze een bezem en trap ze de straat op, verdoemme.

Tags: weekend, quiz, poep
@Pritt Stift | 06-09-25 | 14:30 | 173 reacties

