De trein is ook in het najaar de transportatiekeet van hel, verdoemenis, staanplaatsen en patatje joppie van vorige week

Een gele rups stinkt naar plas

Reizen met de trein. De begrafenis van uw oma is leuker. Ook in het najaar van 2025 betaalt u zich weer helemaal schots & scheel om tussen de trekvlekken te mogen zitten, hoewel dat vooruitzicht dan nog gepaard gaat met de zeldzaamheid van een zitplaats. De NS 'weigert' extra treinstellen te kopen voor het drukke najaar, maar wat maakt het allemaal ook uit. Dertig euro betalen voor een flutreis waarbij u samen met tachtig andere asocialen in een halletje staat te creperen tussen de gore luiers van kleine Timmie, over de vloer uitgesmeerde patatje joppie van vorige week, Eau de Migraine van de buurman, graffiti, pis, stront en al die andere dingen die ze niet nodig vinden om op te ruimen. Ze hebben een vrijbrief om de dienstverlening lamentabel en alsnog extreem duur te maken omdat er geen concurrentie is, en het enige wat ze doen is kabinetten chanteren voor meer lalalalageld omdat de treinervaring anders nóg idioter wordt. Tegelijkertijd wordt de reiziger ontmoedigd om op bepaalde tijden met de trein te reizen. Die toepen we wel over: ga maar helemaal nooit met de trein.

Tags: ns, trein, poep
@Mosterd | 02-09-25 | 11:01 | 225 reacties

