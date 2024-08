Treinreizen in Nederland is een beetje als het kijken naar gecensureerde porno: altijd maar weer ontzettend frustrerend, ook als je uiteindelijk op je bestemming aankomt. Maar gelukkig gaan de Nederlandse Spoorwegen het allemaal nog vervelender maken. Er worden 500 (spoor-, we gaan al, red.)banen geschrapt en in 2025 wordt een kaartje 8,7 procent duurder, plus inflatie. Maar daar krijg je wel een aardige kans op bijna-dood-ervaring, dierbare vriendinnen die worden lastiggevallen, en de weeë geur van Smullersmayonaise voor terug. Koolmees OUT.