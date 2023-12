NS-directeur Wouter Koolmees bakt er helemaal niks van met al die treinen die maar de hele tijd niet, te laat of verkeerd rijden maar man man man wat heeft hij gisteren een schitterend statement gegeven vóór individuele vrijheid, dus tégen betutteling. In een "rookvrije zone" voor station Amstersfoort (ja dat leest u goed, dat is gewoon in de buitenlucht, waar rook zo wegwaait omdat het, om maar even een technische term te gebruiken, BUITEN is) heeft de baas van Onze Treinen een peuk opgestoken. Want het houdt gewoon een keer op. Eerst mocht je niet roken in de kroeg, toen mocht je niet roken op het station, nu mag je al niet meer roken buiten het station en straks mag je niet eens meer lekker een sigaretje opsteken op je eigen crematie. Jammer dat er excuses volgden maar verzet begint nou eenmaal niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt.