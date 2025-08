Heel gek want de dienstverlening is juist geweldig

Weet u wat u voor de grap eens moet doen? In Luxemburg met het ov gaan. Met de trein bijvoorbeeld. U hebt warempel een zitplek, ze rijden op tijd, zijn GRATIS en bovendien brandschoon - echt een verademing om een keer niet tegen de vier dagen oude onopgeruimde schijt van kleine Jeffrey aan te moeten kijken. Hier in Nederland kunt u echt beter de pamper van uw kind leegvreten dan met de trein te moeten gaan. ENFIN, genoeg over poep. "De NS wordt overstelpt met claims na de stakingen in juni. Inmiddels hebben meer dan 170.000 mensen geld teruggevraagd en dat aantal loopt nog altijd op. Als zij allemaal het maximale bedrag van 25 euro declareren en krijgen toegekend, moet de NS ruim 4 miljoen euro uitkeren." En u weet vast wel waar ze die vier miljoen vandaan gaan halen.