Tussenjaar van Amerikaanse toerist ruw onderbroken door Schengen-annulatie! Politie Saksen schrijft het voorval als volgt op: "Aanvankelijk vielen twee mannen uit een groep vrouwelijke passagiers in de trein lastig. Een 21-jarige Amerikaan greep in en werd tijdens de daaropvolgende schermutseling door een van de andere daders neergestoken." Een verdachte, die de politie beschrijft als "21-jarige Syriër" werd kort daarna gearresteerd, maar even kort daarna ook weer losgelaten omdat hij niet degene zou zijn geweest die de Amerikaan in het gezicht sneed. En dat terwijl BILD schrijft dat deze Syriër "Majid A." heet, hij de aanval begon door de Amerikaan met vuisten in het gezicht te slaan en hij bovendien al vaker veroordeeld is voor "ernstige geweldpleging, overval en inbraak." Majid A. heeft volgens BILD een, hoe kan het ook anders, permanente Duitse verblijfsstatus. De andere Syriër die de Amerikaan wel in het gezicht sneed is nog altijd spoorloos. Maar is die Amerikaan, die immers een man is, nou ook een man van wie de nacht teruggeëist moet worden? DEUTSCHLAND, eis de nacht op!