Euro-pa-pa! VS toerist (21) te Dresden in gezicht gesneden door Syriërs die vrouwen belaagden
"Welkom in Europa
Blijf hier tot ik doodga"
Tussenjaar van Amerikaanse toerist ruw onderbroken door Schengen-annulatie! Politie Saksen schrijft het voorval als volgt op: "Aanvankelijk vielen twee mannen uit een groep vrouwelijke passagiers in de trein lastig. Een 21-jarige Amerikaan greep in en werd tijdens de daaropvolgende schermutseling door een van de andere daders neergestoken." Een verdachte, die de politie beschrijft als "21-jarige Syriër" werd kort daarna gearresteerd, maar even kort daarna ook weer losgelaten omdat hij niet degene zou zijn geweest die de Amerikaan in het gezicht sneed. En dat terwijl BILD schrijft dat deze Syriër "Majid A." heet, hij de aanval begon door de Amerikaan met vuisten in het gezicht te slaan en hij bovendien al vaker veroordeeld is voor "ernstige geweldpleging, overval en inbraak." Majid A. heeft volgens BILD een, hoe kan het ook anders, permanente Duitse verblijfsstatus. De andere Syriër die de Amerikaan wel in het gezicht sneed is nog altijd spoorloos. Maar is die Amerikaan, die immers een man is, nou ook een man van wie de nacht teruggeëist moet worden? DEUTSCHLAND, eis de nacht op!
Vlak na het voorval
Wat een held hey
Dat verhaal over een Schots meisje dat zich met mes en bijl "tegen een migrant verdedigt" ligt toch iets genuanceerder
Ondanks de optics toch veel onduidelijk over dit verhaal uit Schotland. Onderstaand de aantijging tegen het betrokken tweetal (broer en zus) en hun vermeende reactie daarop. Het 14-jarige meisje is volgens de politie gearresteerd wegens verboden wapenbezit.— Timon Dias (@TimonDias) August 25, 2025
Bronnen:
-… https://t.co/aQpwbZ5ocK pic.twitter.com/2vifrRZw0E
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Eritreeërs zijn de nieuwe Syriërs
Waar kennen we Eritreeërs ook alweer van?
"Ausländer Raus!" Duits OM seponeert bijna alle rechtszaken tegen oorspronkelijke 'zangers'
TU - TU-TUDUDU - TU-TUDUDU - TU-TUDUDUTU - TU-TUDUDU
LIVE. SPD en CDU/CSU bereiken coalitieakkoord
Mogelijke naam akkoord: 'Saai, grauw, Duits, levenloos, inspiratieloos, degelijk, grijze MäuseMänner das sind wir!'
Stamcafé 020: Denise uit Duitsland
Wat nou 'een video van bijna een jaar oud is geen GS-topic' wat weet jij er nou van het is lente