Democratische rechtsstaat beste staatsvorm ter wereld tenzij een uitspraak ons tegenstaat dan is het het weer eens tijd 'em op te doeken. Want wat blijkt? Cultuur MAG weer. Bovenstaand zongen drie mannen en een vrouw op (elite-)feesteiland Sylt eind mei 2024 "Ausländer Raus, Deutschland den Deutschen" op Gigi D'Agostino, waarna ze werden aangeklaagd. De zaak tegen de vrouw en twee mannen wordt geseponeerd "omdat volgens het OM de leuzen "alle buitenlanders eruit" en "Duitsland voor Duitsers" niet strafbaar zijn. Ook de omstandigheden waarin het werd geroepen nam het OM mee. Volgens aanklagers was er geen sprake van het doelbewust oproepen tot haat of vijandigheid onder de bevolking. Twee jongeren raakten wel hun baan kwijt nadat de video was uitgekomen." De derde man wordt wel aangeklaagd: "Het Openbaar Ministerie heeft tegen één persoon een aanklacht ingediend. Het gaat om de persoon die de Hitlergroet deed met de Hitlersnor. Als voorwaarde voor een voorwaardelijke straf moest de persoon van de rechtbank onder meer 2500 euro aan een goed doel betalen."

De video zette een fenomeen in gang waarbij talloze van zulke video's verschenen, de overheid het lied probeerde te verbieden en uiteindelijk zelfs mensen met een migratieachtergrond het scandeerden.