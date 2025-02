Onderstaand zegt AfD-leider Alice Weidel (een lesbienne in handen van de Sri Lankaanse deep state) dat met deze verkiezingsuitslag een regeringscoalitie CDU/CSU en AfD mogelijk is en dat Duitsland daarop gestemd heeft, maar dat de 'brandmauer' om AfD heen er toe zal leiden dat er opnieuw een centrumlinkse regering gevormd zal worden. En inderdaad, AfD heeft het aantal stemmen in drie jaar dan misschien verdubbeld, maar de CDU/CSU-SPD-coalitie staat nu op een kleine meerderheid van 329 zetels. Dus het wordt ongetwijfeld weer meer van hetzelfde, verpakt in iets fermere veroordeling als er weer een paar Duitsers overhoop gestoken of aan stukken gereden worden door migranten.