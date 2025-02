Ze wil hier voor altijd blijven wonen. Ze heeft haar handen in haar zakken dus we zien geen ring om haar vinger. Ze heeft haar handen niet in uw zakken want ze verdient zo'n 100K per jaar in 'tech-sales' en dat is precies wat we nodig hebben om de begroting te dichten. En we krijgen er de vinger niet helemaal op, maar we hebben ineens enorm zin in een stedentocht langs Amsterdam, Brussel, Parijs, Oslo, Kopenhagen, Vilnius, Tallinn, Riga, Athene en de Balkan. Goddank heet ze geen Erika.