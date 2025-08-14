We onderbreken het StamCafé voor: WAT GEBEURT HIER NU WEER? Stephan van Baarle, bekend van internet en genocidegelul, trekt zich terug als lijsttrekker van partij van de rust, rede en vrede DENK. Reikt de lange arm van de Joden Israël dan helemaal tot de lange arm van Turkije? Wij snappen er helemaal niets meer van. Het is volgens hem in ieder geval hommeles met Erdogan het partijbestuur: "Het handelen van het partijbestuur heeft mijn rol als lijsttrekker ondermijnd en onmogelijk gemaakt en dwingt mij tot deze stap." Dit schudt de verkiezingen natuurlijk totaal op: wie pakt de moslimstemmen straks? Wordt het Esther Ouwehand of weet Timmermans de stem van Allochtoon Nederland te gijzelen. OF weet DENK toch nog iemand te vinden die voor nog meer bezopen ophef kan zorgen dan Van Baarle. Wij denken van niet. Van Baarle was er immers meester in. Het gaat DENK zonder hem hopelijk niet al te best; de partij heeft nog niet gereageerd maar over een reactie zullen ze vast eerst goed moeten nadenken. Wat Van Baarle gaat doen? Het zal ons een halalworst wezen!

Update - DENK-Kamerleden El Abassi en Dogukan Ergin steunen Van Baarle en roepen het partijbestuur op om op te stappen, zodat de gegenocideerde lijsttrekker kan terugkeren. Welke keuze voorzitter Köse maakt is nog niet bekend.