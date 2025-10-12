Het is donderdagmiddag 12 september 2024. Voorzitter van dienst Hans Vijlbrief (D66) heet in de Thorbeckezaal om 14.01 uur ‘s middags asielminister Marjolein Faber (PVV) van harte welkom bij haar allereerste commissiedebat van de commissie Asiel en Migratie. FvD-leider Thierry Baudet wordt ook begroet. Hij is geen lid van de commissie maar krijgt dispensatie. Baudet wil het namelijk over remigratie hebben, iets wat hij niet wil overlaten aan zijn vaste commissielid Gideon van Meijeren; dit is Chefsache.

Beginnen we met de Bassiehof Weekend Kwis. Welke politieke partij schreef in zijn verkiezingsprogramma van 2023 op pagina 42 onder het kopje Remigratiewet blijft van kracht het volgende?“De Remigratiewet verzekert een inkomen voor mensen die teruggegaan naar het land van herkomst. [Partijnaam] ziet het belang in van deze wet en komt met de volgende voorstellen: We behouden deze wet ook na 2025. De minimale leeftijd om in aanmerking te komen voor remigratie brengen wij terug tot 45 jaar Ook bieden wij deze mogelijkheid voor mensen die zich na 1 juli 2014 in Nederland gevestigd hebben.” Het juiste antwoord onderaan deze Bassiehof.

De FvD’er stelt in zijn bijdrage dat remigratie nodig is om Nederland Nederlands te houden. Baudet stelt voor dat Faber gaat onderzoeken of het remigratieprogramma van de overheid dat op 1 januari 2025 ten einde komt kan worden voortgezet en verbreed. De wet bestond sinds de jaren tachtig om migranten terug te laten keren waar ze vandaan komen tot het laatste kabinet Rutte er een einde aan maakte. Baudet wil migranten blijven motiveren hun biezen te pakken. Baudet: “Dat hoeft helemaal niet op een vervelende manier te gaan. Je kunt zeggen: 50.000 euro als je je paspoort inlevert en teruggaat naar je land van herkomst, of naar het land van herkomst van je ouders of grootouders. Dat kan prima geregeld worden.”

Faber voelt er niets voor. Ze wijst erop dat er al een enorme opgave voor haar ligt. ”Die staat ook verwoord in het hoofdlijnenakkoord. Morgen komt het regeerprogramma naar buiten. Daar begin ik mee. Daar heb ik mijn handen vol aan. Ik ga nu niet inzetten op remigratie. Instroom en uitstroom is mijn prioriteit in dezen. Dat heeft ook invloed op de grootte van de bevolking.”

Wanneer later die maand FvD met een motie over de kwestie komt, wijst Faber deze af. Al helemaal omdat in de tekst met zoveel woorden naar de omvolkingstheorie verwezen wordt. Zo weet wappiepartij FvD een in de basis interessant voorstel te verknallen.

Een jaar later. Dit weekeinde waarschuwt de Volkskrant dat in de verkiezingsprogramma’s van PVV, FvD, BBB en JA21 de term remigratie genoemd wordt. Bij Follow the Money gaan ze helemaal los met de kostelijke kop: DEZE POLITIEKE PARTIJEN WILLEN MIGRANTEN DEPORTEREN. Een maand eerder deed De Groene ook een duit in het zakje. Krant, website en weekblad verwijzen naar een onderzoek van de NCTV van afgelopen zomer waarin gezegd wordt dat de term een hondenfluitje is voor extreemrechts om over gedwongen deportaties te spreken. Vier decennia beleid, nu een verdacht woord. Zo snel kan taal politiek besmet raken.

Maar wie de verkiezingsprogramma’s van genoemde partijen leest nergens iets over gedwongen deportaties. FvD wil dus een halve ton meegeven, BBB wil mensen helpen die vrijwillig terug willen en JA21 wil eerdergenoemde remigratiewet nieuw leven inblazen. De PVV is afgaande op het verkiezingsprogramma het meest karig: “Wie dit land wil verlaten, krijgt die kans. Geen vertrekpremie, geen beloning, geen douceurtje – maar een vliegticket (enkele reis), bagagehulp en snelle administratieve afhandeling. Voorwaarde is dat men afstand doet van het Nederlanderschap, voorgoed vertrekt en niet meer terugkomt.”

Benieuwd hoe vaak de term remigratie in de stroom debatten die voor ons ligt zal opduiken. Links zal met bovenstaande publicaties genoemde partijen om de oren proberen te slaan. Dat is te danken aan de NCTV die besloot het woord remigratie in de ban te doen. Zo maakt de NCTV politici monddood en het debat over oplossingen voor de asielproblematiek vleugellam.

Een kwalijke vorm van taalpolitiek.

Op de foto hierboven toenmalig VVD-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk. In 2005 bezoekt ze het Nederlands Steunpunt Remigranten voor naar Marokko teruggekeerde migranten in het Marokkaanse Berkane. Een jaar eerder wilde ze de Remigratiewet afschaffen. Dat stuitte op bezwaar van CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Daarop trok Verdonk haar wetsvoorstel in. Het juiste antwoord op de Bassiehof Weekend Kwis is DENK.