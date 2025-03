Opmerkelijk dat Dilan Yesilgöz zich juist toen het spannend werd in Den Haag, uit de voeten maakte naar Kiev. De crisissfeer van afgelopen week was juist ontstaan omdat de VVD na jaren het verzet tegen gezamenlijke EU-schulden opgaf. De liberalen die doorgaans vasthouden aan een stringent begrotingsbeleid blijken nu bereid Nederland in een schuldendrama te storten. Want iedereen kan uittekenen hoe het gaat: straks is die 150 miljard euro op en komt Ursula von der Leyen wéér met de pet in de hand – und so weiter und so fort.

Europa herbewapenen is noodzakelijk, maar dat betekent niet dat Nederland moet meebetalen voor de zwakke broeders. Dus toen minister-president Dick Schoof een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer en drie van de vier coalitiepartijen naast zich neerlegde was het zeer ongelukkig zo niet laf dat de VVD-voorvrouw ontbrak bij de daarop volgende besprekingen.

Dat aan een afspraak met de Oekraïense president enige planning voorafgaat, is begrijpelijk; zoiets beslis je niet een dag van tevoren. Maar de reis had ook uitgesteld kunnen worden. Volodymyr Zelensky zal er ongetwijfeld begrip voor hebben gehad. Na alle Nederlandse F16’s, tanks, houwitsers en andere wapensystemen die zijn kant al waren opgekomen was de meerwaarde van de komst van de op het wereldtoneel minder dan marginale Yesilgöz naar het presidentieel paleis twijfelachtig.

Moest hier wellicht nog iets van de bucketlist worden afgestreept? Als Donald Trump en Zelensky straks hun Nobelprijs voor de Vrede hebben opgehaald, is het namelijk afgelopen met de vlieg- en treinreis naar Kiev voor PR-momentjes voor westerse politici met bezienswaardigheid Zelensky als een aapje in hun midden.