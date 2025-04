Zoals MinBuz Rubio en VP Vance al vanaf het begin zo helder uitlegde: als Oekraïne een veiligheidsgarantie wil dan is het aangaan van een economische vervlechting middels deze mineralendeal de best mogelijke optie. En het heeft er nu alle schijn van dat die er eindelijk gaat komen. Oekraïense MinFin Yulia Svyrydenko schrijft op Twitter: "We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. (...) This document is the result of the professional work of the negotiating teams, which recently completed another round of technical discussions in Washington. Ahead is the finalization of the text of the Agreement and its signing—and then, ratification by parliaments."

En als we Trump in de bovenstaande video letterlijk en serieus nemen, dan wordt het uiteindelijke document aanstaande donderdag getekend. Daar ging natuurlijk een Trumpiaanse spiegelhal aan sneren, toezeggingen, terugtrekkingen, toenaderingen en beledigingen aan vooraf die zo ontregelend was dat "Ukrainian officials say their encounters with Mr Trump’s team are so confusing that they have been watching documentaries for clues about his negotiation style." Maar zoals het een beetje bij Trump lijkt te werken: alles is geoorloofd totdat de handtekening staat, daarna is een afspraak een afspraak.