Zo hey. En dat dus slechts negen (!) dagen nadat Trump Zelensky - niet terloops, maar uitgeschreven - een "dictator zonder verkiezingen" noemt en zinspeelde op zijn aftreden middels verkiezingen. The Economist schreef over de onderhandelingen: "Ukrainian officials say their encounters with Mr Trump’s team are so confusing that they have been watching documentaries for clues about his negotiation style." En na een blitz van slechts negen dagen door El Diablo Blanco wordt er dus bij het kruisje getekend. Maar wat een paradigmaverschuiving hè? Van 'hoe zorgen we dat Oekraïne de oorlog zo lang mogelijk volhoudt' naar 'hoe zorgen we dat Amerika gecompenseerd wordt voor de bijstand en de oorlog zo snel mogelijk eindigt'.

De volledige tekst van de mineralendeal valt hier te lezen, maar dit deel lijkt het samen te vatten: "The Government of Ukraine will contribute to the Fund 50 percent of all revenues earned from the future monetization of all relevant Ukrainian Government-owned natural resource assets (whether owned directly or indirectly by the Ukrainian Government), defined as deposits of minerals, hydrocarbons, oil, natural gas, and other extractable materials, and other infrastructure relevant to natural resource assets (such as liquified natural gas terminals and port infrastructure) as agreed by both Participants, as may be further described in the Fund Agreement."

Wat opvalt is dat er geen Amerikaanse veiligheidsgaranties in lijken te staan. Echter, zoals MinBuz Rubio en VP Vance uitleggen: voor Amerika is het aangaan van een joint venture juist een vorm van veiligheidsgarantie, omdat het de daadwerkelijke, harde plaatselijke belangen van de twee landen vervlecht.

Politico plaatst wel een aantal kanttekeningen: "Trump might end up getting less than he bargained for. Estimates of Ukraine’s supposed mineral wealth are based on outdated Soviet-era surveys that didn’t take into account the viability or cost of developing them. (...) In practice, the extent of Ukraine’s mineral patrimony is still largely a mystery. Though the country reports more than 20,000 surveyed mineral deposits and sites, only around 8,000 of them have been assessed as viable. Of these, fewer than half were being exploited before Russia’s full-scale invasion of Ukraine three years ago."

Nogmaals: wat een verschuiving hè? Van een gesprek dat niet verder kwam dan Oekraïne zichzelf dood laten strijden met een bevolkingskrimp van 42 miljoen naar 29 miljoen mensen in 2051 tot gevolg, naar kanttekeningen dat Trump mogelijk minder mineralen krijgt dan hij op papier verwacht.

Update 08:42 - Amerikaanse en Russische afgevaardigden zijn in gesprek in Istanbul.