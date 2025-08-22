achtergrond

Superbe VrijMiBo

Het is weekend. Je mag

er wel gewoon met je poten thuis uiteraard naar kijken.

From the Greek of Plato.

Thou wert the morning star among the living,
Ere thy fair light had fled;--
Now, having died, thou art as Hesperus, giving
New splendour to the dead.
Prettig weekend. En be nice.

Tags: vrijmibo, tieten, shelley
@Ronaldo | 22-08-25 | 17:15 | 5 reacties

