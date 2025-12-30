Mensen. Het zijn niet de Russen, het zijn de CHINEZEN die alles overnemen. Netbeheerders Alliander, Stedin en Enexis hebben VIER MILJOEN slimme meters besteld in China, bij een Chinees staatsbedrijf. Omdat alle domme meters (die met die grrappige wieltjes) per 1 januari 2026 slimmer moeten worden, bent u als Nederlander straks de volledige controle over uw huis en huishouden kwijt. Hoe stom kun je zijn?

De AIVD meldde eerder zorgen over de Chinese invloed op vitale Nederlandse sectoren, waaronder het energienet.

Dat worden warmtepompen die self aware worden, airco's die op afstand (lees: in Chengdu) bediend worden, ijskasten die restjes zuurkoolschotel en lasagne uitspugen omdat ze alleen maar 31 t/m 157 met mihoen lusten. Privé-laadpalen die omgelust worden naar elektriese vliegdekschepen voor de kust van Taiwan. En dan hebben we het nog niet eens over strijkijzers gehad.

En dat terwijl wie die slimme meters gewoon hebben liggen ergens in de EU. Kost iets duurder, maar dan heb je ook wat (geen dwangarbeid). Koopt Europeesche Waar, dan helpen wij elkaar.

Update: Schiftelijke vragen!