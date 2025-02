An aerial drone photo taken on May 7, 2024 shows China's third aircraft carrier, the Fujian, during its maiden sea trials. (Photo by Ding Ziyu/Xinhua)

De VS is bezig militaire basissen in de Stille Oceaan opnieuw in gebruik te nemen. Amerikanen kijken namelijk naar een andere projectie van de aarde, eentje met links Azië en rechts Europa. Dat Rusland 40% van haar economie investeert in oorlog is leuk, China gebruikt haar handelsoverschot om zichzelf te bewapenen. De VS is nogal afhankelijk van een vredig Azië voor haar import en productie.

Dat Trump Oekraïne en Europa drie weken geeft om te schikken, heeft een Amerikaanse oorzaak: Biden liet het begrotingstekort in het laatste kwartaal van 2024 met 40% oplopen. De VS heeft nu twee keer zoveel staatsschuld (36 biljoen) dan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij ongewijzigd beleid loopt dit op naar 195% BBP in 2050 met begrotingstekort van 13%. De kettingzaag moet erin.

Dure oorlogen (8 biljoen), uitkeringen aan miljoenen mensen die al een tijdje niet meer bestaan, onterechte Medicare/Medicaid uitkeringen (2,7 biljoen), en goed bedoelde kansloze projecten in het streng religieuze buitenland hebben hun tol geëist. De kerstslee is leeg. Wereldwijde emancipatie en electieve zorg zijn sowieso niet de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse belastingbetaler.

Andere grootmachten zien economische zwakte in Amerika en Europa. Wij zijn voor productie te afhankelijk van China, China niet van ons. We kunnen en mogen onze munitie- en materieeltekorten niet meer zelf aanvullen. Het Westen heeft onhoudbare handelstekorten die eindigen in oplopende begrotingstekorten en staatsschulden. We kunnen het niet betalen. Die zwakte leidt tot oorlog.