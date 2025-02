Meevallertje voor iedereen die zich afvraagt of 7 oktober wel echt is gebeurd, of je anaalkanker krijgt van homoseksualiteit en of je seks mag hebben meisjes van 14 met brede heupen en grote tieten: de drie door ministers Faber en Van Weel geweigerde haatbaarden mogen toch naar Nederland komen voor de Ramadan Expo 2025 in Utrecht. "De rechter oordeelt in een kort geding dat de bewindspersonen onvoldoende hebben onderbouwd waarom de komst van de drie sprekers een bedreiging voor de openbare orde vormt." We zien u dit weekend in Utrecht!

UITSPRAKEN: Hierrr en hierrr en hierrr