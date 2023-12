U zou maar Eva Meijer op een kerstborrel tegenkomen en wetende dat ze onderzoek doet naar dieren en taal vragen of ze denkt dat we in de toekomst met onze huistijger kunnen spreken met behulp van kunstmatige intelligentie. Gewoon een ludieke ijsbreker in een onschuldige poging om interesse te tonen. Nou, dan bent u bij Eva aan het verkeerde adres. "Ten eerste spreken we al met dieren. (...) Dat we dierentaal niet als taal zien (...) volgt uit onze antropocentrische ideologie. (...) verstrengeld geraakt met kapitalisme (...) legitimeert de uitbuiting van andere dieren (...) Dieren als stomme wezens zien is hardnekkig (...) probleem met AI en dieren, omdat dieren er geen toestemming voor geven en techniek hun uitbuiting vaak vergroot (...) techniek wordt ingezet om dieren verder te instrumentaliseren en meer winst te maken (...)waarom mensen met dieren willen praten als ze niet naar ze willen luisteren (...) gemarteld worden in de vee-industrie (...) eenzame opsluiting in een kooi in de hoek van een kinderkamer (...) stil hun dood af te wachten." Djeez Eva, we wilden alleen maar weten of we ooit met onze kat zouden kunnen ouwehoeren. We gaan wel met iemand anders praten, chagrijnige sfeerbeer.