GroenLinks-PvdA: Dient motie in om bewaking Huis ten Bosch af te schalen, "Trump waant zich al veel te lang onkwetsbaar"

VVD: Super! Make The Netherlands Great Again! Wisten jullie dat minister David van Weel dit (voor 1/3) geregeld heeft! Hup Holland hup!

D66: Schandalig. Trump moet oprotten naar zijn eigen land

PVV: Wij zijn even Maikel Boon bellen voor een leuk AI-plaatje van de Koning, Trump en Geert Wilders, premier van het kabinet-Wilders I aan het ontbijt in Paleis Ten Bosch

DENK: Nederland meet met twee maten. Erdogan moet zeker weer zelf een hotel betalen. NU Kamervragen

CDA: In een fatsoenlijk land geef je mensen gewoon fatsoenlijk onderdak en een fatsoenlijk diner en een fatsoenlijk ontbijt

Nieuw Sociaal Contract: In een nieuw sociaal land geef je mensen gewoon nieuw sociaal onderdak en een nieuw sociaal diner en een nieuw sociaal ontbijt

BBB: BBB heeft in het kabinet voor 1/3 voor elkaar gekregen dat Donald Trump ontbijt met Echte Nederlandse Boter van Echte Nederlandse Boeren, een resultaat om trots op te zijn

Partij voor de Dieren: Jullie dachten dat wij zouden gaan zeiken over vegetarisch eten hè? Mis! Wij blijven gewoon zeiken over Defensie-uitgaven

ChristenUnie: Trump moet waarschijnlijk een flinke meloen slikken bij het ontbijt, maar die willen wij voor onze rekening nemen

VOLT: Waarom logeert Trump niet gewoon in Brussel?

FvD: Dit is hoe de elite in achterkamertjes het volgende "virus" aan het plannen is.

SGP: Wij zijn ons helemaal niet aan het aftrekken op Máxima, hoe komt u daarbij, wij zijn een nette christelijke partij, wat zijn dit voor lasterlijke teksten

JA21: Wisten jullie dat Ingrid Coenradie ook heel erg van overnachten houdt?

SP: Wij wilden al veel langer de bewaking voor Huis ten Bosch afschaffen, waarom heeft niemand het daar over?

Voor Ons Nederland: Waarom gaan ze niet gewoon naar de pannenkoekenboot?

Jort Kelder: Dit biedt kansen voor een nieuwe partij op rechts