Dan nu: all eyes on Washington D.C., waar Volodymyr Zelensky op het punt staat om bij te kletsen met president Trump. Bij de ontmoeting wordt de Oekraïense president bijgestaan door een enorme delegatie bodyguards bestaande uit Mark Rutte, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emanuel Macron, Giorgia Meloni en de Finse president Alexander Stubb. Die laatste schijnt ook nog eens Trump-fluisteraar te zijn, maar in een gezelschap van deze omvang betwijfelen we of fluisteren de ideale vorm van communicatie is. Het theekransje gaat natuurlijk over DE EURLOG en komt drie dagen na Trumps ontmoeting met het andere kamp in Alaska, waarvan behalve vette B2-fly-overs en wat paar leuke beelden nog onduidelijk is wat het nou precies heeft opgeleverd. Verder is natuurlijk de belangrijkste vraag: WAT DOET 'IE AAN?!

UPDATE 18:15 - Hee hoi hai hee leuk, Rutte is er.

UPDATE 18:17 - Ook Ursula is BINNEN.

UPDATE 18:23 - Keir Starmer present, wachten op de rest. Had gewoon een bus gehuurd of zo.

UPDATE 18:33 - Meloni en die gast van Finland zijn gearriveerd.

UPDATE 18:40 - Merz ook merzlich wilkommen geheten.

UPDATE 18:48 - Macron ook binnen. De Europeanen maken het binnen vast gezellig tot op een iets later moment ook Zelensky aansluit.

UPDATE 19:14 - JAAA Zelensky aangekomen, draagt de soort van pak-situatie die hij onlangs ook droeg in Den Haag.

UPDATE 19:20 - Zelensky bedankt Trump, bedankt ook Melania voor het sturen van een brief aan Poetin. Daarbij overhandigde Zelensky Trump een 'sensitive' persoonlijke brief.

UPDATE 19:30 - OAN-reporter die de vorige keer de aanval opende over de kledij van Zelensky biedt excuses aan en complimenteert de Oekraïense president. Zelensky lachend: 'I changed, you wear the same suit'.

UPDATE 19:35 - Trump: 'We don't need a ceasefire. (...) It would be nice. (...) We can work a deal where peace is being worked on while fighting continues.'

UPDATE 19:45 - Trump belt na de gesprekken met Zelensky en de Europeanen met Poetin.

UPDATE 20:00 - To Make You Feel My Love klinkt in het Witte Huis, terwijl we een fotomoment met Trump en de aanwezige leiders afwachten.

UPDATE 20:48 - Zo daar is dan het fotomoment. Dadelijk gesprek met de Europese leiders.

UPDATE 20:53 - Trump spreekt van - je verwacht het niet - a very succesful day thus far. Zegt aan te sporen op trilateraal overleg als volgende stap.

UPDATE 20:56 - Trump - 'Poetin staat accepteert eventuele veiligheidsgaranties voor Oekraïne.'

