Het militaire machtsvertoon van de Amerikanen in Venezuela duurde slechts een half uurtje. In dat tijdsbestek werden de haven van Caracas, meerdere militaire doelen en vermoedelijk het graf van Hugo Chavez gebombardeerd én werden, zo hoorden we 2,5 uur later via Truth Social, president Maduro en zijn vrouw gevangengenomen en richting Amerika gevlogen. Vervolgens werd aangekondigd dat we nog eens 6,5 uur moesten wachten op een verdere verklaring van de Amerikanen, maar ondertussen heeft Trump al gezellig zitten beppen met zijn vrienden bij Fox News. Daar vertelde hij onder andere dat Maduro en zijn vrouw op dit moment worden per schip (de USS Iwo Jima) vervoerd worden naar de VS en dat er nog geen keuzes gemaakt zijn over hoe het nu verder moet met de macht in Venezuela, dat er misschien welnietwel een 'tweede golf' komt en verder was het vooral KamalaKamala. We hopen in de persco nog meer te weten te komen over de naar verluidt 'negotiated exit' van Maduro, maar uiteraard gaan we ook horen hoe amazing, great, tremendously perfect, en beautiful het allemaal was. Natuurlijk, daar heeft 'ie wel een punt. Trump perspraatje zou zometeen moeten beginnen, we zitten klaar.

UPDATE 17:27 - Nog geen Trump maar wel DE EERSTE ECHTE FOTO VAN NICOLAS MADURO.

UPDATE 17:40 - 'It was an assault like people haven't seen since World War II'.

UPDATE 17:43 - Geen Amerikaanse doden, geen materieel verloren.

UPDATE 17:44 - AMERIKA NEEMT LEIDING IN VENEZUELA. Trump: 'We're going to be running it.' Onduidelijk: hoe

UPDATE 17:46 - 'Waarschijnlijk geen tweede aanval, maar als die er komt wordt die nog veel groter dan de eerste.'

UPDATE 17:48 - Maduro en vrouw ofwel in New York ofwel in Florida berecht, aldus Trump.

UPDATE 17:51 - Trump nu weer aan het opscheppen over binnenlands beleid. Zogenaamd nergens meer misdaad waar hij zijn nationale garde naartoe heeft gestuurd.

UPDATE 17:55 - Amerika wil de Venezolaanse olieproductie overnemen, SURPRISE SURPRISE!

UPDATE 18:00 - 'All Venezuelan political figures must remember: what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if the demands aren't fully met.'

UPDATE 18:02 - Hegseth: 'He f-ed around and he found out.'

UPDATE 18:06 - Generaal Dan 'Raizin' Caine: Meer dan 150 vliegtuigen/helikopters betrokken bij operatie.

UPDATE 18:14 - LOL, Trump over de beloning van 50 miljoen dollar voor het uitleveren van Maduro: 'Don't let anybody claim it!'

UPDATE 18:15 - Rubio: 'Don't play games when this president is in office.'

UPDATE 18:17 - Amerika gaat Venezuela besturen 'met een groep', oliebedrijven gaan betalen voor wederopbouw van de olie-infrastructuur. Boots on the ground geen taboe. Of wel. Het is niet heel duidelijk.

UPDATE 18:19 - 'Venezuela is a dead country, we're going to be running it. We'll have a group of people that are going to be running it before we can give it back.'

UPDATE 18:22 - Vicepresident Delcy Rodriguez gaat mogelijk de macht overnemen en zou bereid zijn samen te werken met de VS, aldus Trump.

UPDATE 18:24 - Trump over hoelang de VS de macht wil houden over Venezuela: 'A period of time'.

UPDATE 18:25 - 'We will be selling large amounts of oil to a lot of countries.'

UPDATE 18:30 - Trump sluit een jarenlange overname van het land niet uit. 'The oil companies are going to be paying for it.'

UPDATE 18:37 - Persco voorbij, holy hell.

UPDATE 18:50 - Persco net op tijd voorbij zodat de wereld zich kan richten op reactie Rob Jetten: "Maduro was een wrede dictator (...) Tegelijkertijd geldt: dit is niet de manier"

UPDATE 18:52 - Heldere samenvatting bij NYT: "That was one of the most consequential news conferences of Trump’s two presidential terms, but it remains unclear what will follow."

UPDATE 19:08 - BIJ1 gaat zondag demonstreren

UPDATE 19:09 - De Democraten zijn pissig omdat de regering ze in december tijdens een briefing verteld zou hebben geen regime change te willen

UPDATE 19:13 - Hey daar hebben we Mamdani, de burgemeester van New York: "Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and international law."

UPDATE 19:33 - Bronnen melden aan de New York Times dat Delcy Rodriguez ingezworen zou zijn als nieuwe president van Venezuela

UPDATE 20:13 - Venezolaanse strijdkrachten zouden meer dan 12 doden en 90 gewonden hebben volgens lokale bronnen

UDPATE 20:15 - De Venezolaanse vicepresident Rodriguez (inmiddels dus interim-president) spreek de natie toe, lijkt het niet helemaal eens met de lijn-Trump. Ze noemt Maduro de enige de legitieme president en eist zijn terugkeer

UPDATE 20:22 - Hier beeld van interim-president Rodriguez die onmiddellijke vrijlating Maduro eist en hem de enige echte president noemt

UPDATE 20:28 - Op de Venezolaanse staats-tv wordt Rodriguez nog steeds vicepresident genoemd

UPDATE 20:37 - Er is een vliegtuig onderweg van Guantanamo Bay naar New York, met waarschijnlijk Maduro en zijn vrouw aan boord

