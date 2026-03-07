LIVE AUSSI KWALI. Nieuw seizoen, same old Max Verstappen
We zijn terug
WEKKER. Schrik. Wakker. Koffie. Tv. MAX. Goede(extreem vroege)morgen allemaal, we hebben Drive to Survive gebinged en zijn er weer! Vorig jaar sloten we af met een kleine deceptie maar dit jaar is alles anders want het seizoen is gloedjeNIEUW. En niet alleen het seizoen, de regels zijn nieuw, het drs-systeem is nieuw, de auto's zijn nieuw, er zijn nieuwe teams, nieuwe (oude) coureurs en zelfs de kansen op WINST zijn nieuw. Je kan haast spreken van een nieuwe start. Maar Verstappen is the same old Verstappen, wel een nieuw nummer trouwens dus een beetje wennen aan die 3
3, maar wennen dat moet iedereen. Ferrari lijkt in ieder geval zeer stabiel en rood, Mercedes en McLaren zitten er goed bij en Red Bull sluit redelijk aan. Alleen is dat wat we uit de trainingen kunnen halen en die vertellen ons toch nooit wat. Het echte werk gaan we NU zien. Dus snel over naar Albert Park voor de eerste kwali van het seizoen waar we op deze vroege morgen lekker gaan van genieten met alle racefans.
UPDATE - VERSTAPPEN IN DE MUUR IN BOCHT 1 (goeiemorgen zeg). Wel rare crash, in een keer de achterkant kwijt.
UPDATE - RUSSELL PAKT POLE. Antonelli op P2 en Hadjar bijzonder knap op P3. Max mag morgen weer een megaklus klaren vanaf de laatste plaats.
BACK. ON. TRACK. 🙌#F1 || #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/pH2bv4OxDK— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 6, 2026
