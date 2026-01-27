Ja we kunnen niet wachten op het nieuwe seizoen met nieuwe regels, nieuwe teams, een nieuwe coureur, alweer een nieuwe teamgenoot voor Max Verstappen én natuurlijk: een gloednieuwe bolide (een veredelde Ford!). Na jarenlang te hebben vastgehouden aan de wat donkere kleurstelling is de Red Bull dit jaar veel feller, blauwer, glimmerglanzender en toch ook wel gewoon ziek veel mooier. Oké, de Audi ziet er ook best aardig uit maar het gaat natuurlijk om die ene wagen, de RB22 - wij callen 'm vast: de kampioenskar van 2026 - waar wij onze hoopvolle oogjes op gericht houden. En wat kunnen die oogjes toch genieten van de spaarzame beelden van de zogenoemde 'SHAKEDOWN WEEK', waarin de regenmeester vandaag op de BarcaBaan voor het eerst in actie kwam. Gisteren gaf Hadjar al het goede voorbeeld met de snelste tijd - wat niet veel zegt maar wel IETS belooft natuurlijk. Vanochtend was het dus de beurt aan Max om het lievelingetje van dit seizoen te leren kennen, er een band mee op te bouwen en er een glaasje (regen)water mee te drinken. Vanmiddag mocht Hadjar wéér, alleen ditmaal gaf hij juist het slechte voorbeeld door z'n wagen in de muur te parkeren. Het echte werk begint uiteraard pas tijdens de testdagen (11 t/m 13 en 18 t/m 20 februari), maar van deze glimpjes konden de liefhebbers vast smullen. Op de neus van zijn waanzinnige wagen prijkt nu prachtnummer 1 o nee 3 3 en daarmee gaat Max vanaf 8 maart jagen op zijn vijfde wereldtitel. Wij hebben er ZIN AN! Meer opwarmbeeld hieronder.