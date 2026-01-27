VET. Verstappen voor het eerst op de baan in kampioenskar RB22
De regenmeester in de: regen
👀 Más imágenes desde las colinas de Montmeló— SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026
¡¡El Red Bull rodando por primera vez con la pista mojada!!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/quhSUcXHxM
Ja we kunnen niet wachten op het nieuwe seizoen met nieuwe regels, nieuwe teams, een nieuwe coureur, alweer een nieuwe teamgenoot voor Max Verstappen én natuurlijk: een gloednieuwe bolide (een veredelde Ford!). Na jarenlang te hebben vastgehouden aan de wat donkere kleurstelling is de Red Bull dit jaar veel feller, blauwer, glimmerglanzender en toch ook wel gewoon ziek veel mooier. Oké, de Audi ziet er ook best aardig uit maar het gaat natuurlijk om die ene wagen, de RB22 - wij callen 'm vast: de kampioenskar van 2026 - waar wij onze hoopvolle oogjes op gericht houden. En wat kunnen die oogjes toch genieten van de spaarzame beelden van de zogenoemde 'SHAKEDOWN WEEK', waarin de regenmeester vandaag op de BarcaBaan voor het eerst in actie kwam. Gisteren gaf Hadjar al het goede voorbeeld met de snelste tijd - wat niet veel zegt maar wel IETS belooft natuurlijk. Vanochtend was het dus de beurt aan Max om het lievelingetje van dit seizoen te leren kennen, er een band mee op te bouwen en er een glaasje (regen)water mee te drinken. Vanmiddag mocht Hadjar wéér, alleen ditmaal gaf hij juist het slechte voorbeeld door z'n wagen in de muur te parkeren. Het echte werk begint uiteraard pas tijdens de testdagen (11 t/m 13 en 18 t/m 20 februari), maar van deze glimpjes konden de liefhebbers vast smullen. Op de neus van zijn waanzinnige wagen prijkt nu prachtnummer 1 o nee
33 en daarmee gaat Max vanaf 8 maart jagen op zijn vijfde wereldtitel. Wij hebben er ZIN AN! Meer opwarmbeeld hieronder.
RED BULL-BEELD
Don’t mind us, watching Max’s RB22 debut on repeat 🔁 #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/KkA1eVOzNJ— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026
🚨 MAX VERSTAPPEN en pista... ¡suban el volumen!— SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026
⏱️ Verstappen se coloca en pista posición: 1'20''0
👉🏼 Leclerc, que también está en pista, firma un mejor tiempo de 1'20''8#F1 #F1Testing pic.twitter.com/rLZfs02Ml0
😏 ¿Queríais un vídeo de Verstappen con el RB22 en lluvia? ¡Pues aquí lo tenéis!— SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026
➡️ El neerlandés y Leclerc están aprovechando la sesión matinal pese a las condiciones de mojado. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/CzIYE2gyTP
Kleurtje goed te zien
MV3 and the RB22 🤝🦁#F1 pic.twitter.com/y08gP8AHxZ— Formula 1 (@F1) January 27, 2026
PICTURES OF MAX ON TRACK (in the rain too 😌)#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/59ke8sYItx— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026
Duitse valsspelers slaan weer toe!
Active aero. Insanely cool. 🤓— Formula 1 (@F1) January 27, 2026
On the straights the front and rear wings will open to reduce drag, but in the corners they will close to increase downforce 😮💨#F1 pic.twitter.com/GstXfI9wsM
Ach, Hadjar
🚨 HADJAR CONTRA EL MURO!!@Nachez98 #f1 pic.twitter.com/Kx3DhqNd99— FormulaNacho (@FormulaNacho) January 27, 2026
Reaguursels
