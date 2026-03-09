Vrouwenvoetbal mooiste sport ter wereld! En op 3 maart weigerde het voltallige Iraanse vrouwenteam dus het Iraanse volkslied mee te zingen voordat een wedstrijd van de Women's Asian Cup begon in Queensland, Australië. Dat is niet zonder risico, en al helemaal niet als je nog TERUG moet naar Iran. En om die reden lijken de vijf bovengenoemde spelers nu asiel aangevraagd te hebben in Australië. De status van die aanvraag is onduidelijk, maar in het bovenstaande bericht staat dat zij "successfully sought refuge in Australia". CNN schrijft: "(...) five members of the Iranian women’s soccer squad have left the team’s hotel in Australia and are currently safe with police." Na het weigeren van het zingen van het Iraanse volkslied zijn ze voor de wedstrijd daarna overigens wel 'bewogen' het lied wel te zingen.

Dan in ander nieuws begonnen vele duizenden Iraniërs uit de islamitische monocultuur vandaag op het Pinguïnplein trouw te zweren aan de nieuwe opperleider Mojtaba Khamenei. Vreemde vertoning, want tot nu toe is het een Verborgen Imam en dan niet die uit het jaar 874, waarop nog altijd gewacht wordt. Maar een verborgen imam in de vorm van een ondermaatse, nerveuze zweetneus zonder enige kwalificaties. Afijn, reken maar dat Israël alle beschikbare bandbreedte inzet om 'em uit te roken en vervolgens te vernevelen. We gaan weer live!

Update 15:33 - Video: rookpluim na een explosie vlak naast het Pinguïnplein.

Update 15:37 - Trump schrijft op al z'n kanalen: "Australia is making a terrible humanitarian mistake by allowing the Iran National Woman’s Soccer team to be forced back to Iran, where they will most likely be killed. Don’t do it, Mr. Prime Minister, give ASYLUM. The U.S. will take them if you won’t. Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP". Ook roept hij op tot "ASYLUM".

Update 16:03 - Israëlische MinDef Katz zegt dat de IDF vannacht weer een Hezbollah-commandant heeft omgelegd in Libanon, en dat meer dan EEN MILJOEN Libanezen gehoor hebben gegeven aan de Israëlische evacuatie-order.

Update 16:05 - BREEK. Trump 'not happy' met nieuwe opperleider Mojtaba Khamenei.

Update 16:10 - Interessant, interessant. ABC News meldt dat de VS 'encrypted' berichten heeft onderschept die vermoedelijk bedoeld waren om Iraanse 'sleeper agents' in de VS te activeren

Update 16:29 - De identiteit van de zevende gesneuvelde militair aan Amerikaanse zijde is bekendgemaakt. Sergeant Benjamin Pennington, 26 jaar.

Update 16:32 - Beelden van drie Amerikaanse B-52's die eerder vandaag landden in het Verenigd Koninkrijk.

Update 16:35 - De onderschepping van een van de Hezbollah-raketten die het afgelopen uur op Israël werd afgevuurd, is mislukt. Vooralsnog geen gewonden gemeld bij de inslag. IDF start onderzoek.

Update 16:54 - Weer nieuwe beelden van Israël die een Hezbollah-lanceerplatform naar de bliksem knalt.

Update 16:59 - Trump meldt dat de situatie rond de Iraanse voetbalsters is afgehandeld. Enkelen van de groep moeten terug naar Iran (of: kiezen daarvoor) uit angst voor het lot van hun familieleden.

Update 17:03 - Het Witte Huis twittert dat 'no one should challenge the STRENGTH and MIGHT of the United States Armed Forces. De bijgaande video toont in ieder geval ongeëvenaarde Amerikaanse strength and might op het vlak van de oorlogscinematografie.

Update 17:21 - Wat altijd goed vaart (of vliegt) bij oorlog: de defensie-industrie. Daarom komt de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) met een nieuw stukje speelgoed: de X-76. Een helikopter maar dan een straaljager, zeg maar. Met een beetje doorbouwen wordt er in 2028 begonnen met testvluchten.

Update 17:27 - Denkt u nou weleens: hoe ziet zo'n Iraanse raket er nou van dichtbij uit? HIER een aardige video van CBS News waarin u er een kunt zien die geland is in Tel Aviv.

Update 17:32 - De Israeli Air Force meldt met behulp van nauwkeurige inlichtingen een nieuwe reeks aanvallen te hebben uitgevoerd op Iraanse infrastructuur, waaronder een hoofdkwartier van de Revolutionaire Garde.

Update 17:36 - In een interview met CNN zegt Kamal Kharazi, adviseur van de Khamenei (waarschijnlijk Mojtaba) op gebied van Buitenlandse Zaken het volgende: "Iran is ready for a long war with the US and only economic pain will end it." Hij ziet geen ruimte voor diplomatie.

Update 18:06 - De IDF meldt dat er maar liefst drie Hezbollah-lanceerinstallaties zijn vernietigd.

Update 18:08 - WE. DOEN. MEE. Het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen gaat richting Middellandse Zee om tot begin april NAVO-landen te beschermen tegen Iraanse drones en raketten, zo laat het kabinet weten.

Update 18:16 - CENTCOM deelt wat plaatjes van High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). JOEKELS dus.

Update 18:28 - Bij eerdere aanvallen van Hezbollah zijn 16 mensen (licht)gewond geraakt, zo maakt Israëlische hulpverleningsorganisatie Magen David Adom bekend.