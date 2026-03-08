Het gaat niet goed en wel slecht met het Iraanse regime. Of zoals het Iraanse regime dat noemt: 'alles verloopt precies volgens plan, we kunnen dit makkelijk nog zes maanden volhouden en als jullie nog even zo door blijven gaan dan grijpen we echt een keer naar onze nieuwste wapens!' Sterker, nog, het gaat allemaal dusdanig volgens plan dat nieuwe Stafchef van de """krijgsmacht""" Abu-al-Qasem Baba’iyan slechts een paar dagen na zijn benoeming alweer een vervanger zoekt omdat-ie dood is. Wie ook dood zijn: twee mensen in Riyad, Saoedi-Arabië, te weten een Indiër en Bangladeshi. Nu sterven die daar wel vaker, maar ditmaal komt het door een ballistische raket uit Iran, en dat zijn daarmee wel de eerste twee oorlogsdoden. We houden de respons in de gaten en gaan weer LIVE.

Update 18:34 - De hierboven genoemde gedode stafchef werd dus gedood slechts 50 minuten (!) nadat Israël nieuwe inlichtingen over zijn locatie ontving. Dat kan dus met een nagenoeg onafgebroken, onweersproken aanwezigheid boven Teheran.

Update 18:41 - Video: ook Saoedi-Arabië deelt video's van neerhalen drones.

Update 18:51 - Er is sprake van een complete vliegstop en evacuatie op Kansas City International Airport. Oorzaak onbekend. Passagiers gestrand op het asfalt, er lijkt sprake geweest te zijn van een bommelding.

Update 18:58 - Netanyahu richt een nieuwe videoboodschap aan het Iraanse volk: "The moment of truth is approaching. For we do not seek to divide Iran. We seek to liberate Iran. But at the end of the day, liberation from the yoke of tyranny, will depend on you; the brave and long-suffering Iranian people."

Update 19:58 - Extreme ultramiet Groot-Ayatollah Ali al-Sistani vaardigt fatwa uit, roept moslims op het islamitische systeem te verdedigen. JAMMER DAN JULLIE ZIJN SJIIETEN EN DIT GAAT NIET OM SALMAN RUSHDIE LUISTERT NIEMAND NAAR.

Update 20:02 - Het lijkt er in tegenstelling tot voorgaande berichten nu wel op dat Khamenei's tweede zoon (eerste zoon werd naast hem gedood) Mojtaba Khamenei tot nieuwe opperleider is verkozen. Afijn, een nerveuze zweetneus van ondermaats kaliber die verneveld wordt zodra hij zowaar buitenlucht inademt. Of waarschijnlijk eerder al, in een bunker.

Update 20:34 - CENTCOM schrijft dat er gisteravond een zevende Amerikaanse militair overleden is: "Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia on March 1. This is the seventh service member killed in action during Operation Epic Fury."