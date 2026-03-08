(LIVEBLOG IRAN HIER)

Een politicus die met slechts drie vaste wielen onder zijn auto door Den Haag rijdt, vervolgens weigert een blaastest te ondergaan waarop zijn rijbewijs negen maanden wordt ingenomen en daarna rijbewijsloos met een deelscooter door rood rijdt, moet je – in de snerpende woorden van een illuster voormalig minister van Justitie, inmiddels verhuisd naar Defensie – natuurlijk keihard aanpakken. Anders wordt het wanneer diezelfde politicus z'n werk doet: een uitspraak over het een of ander die vervolgens niet lekker valt.

Deze week werd Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie Gideon van Meijeren door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van opruiing. Een slag in het gezicht van het Openbaar Ministerie die hopelijk nog even nadreunt op de burelen van de magistraten.

De uitspraak is ook pijnlijk voor Mark Rutte, Sigrid Kaag, Dilan Yesilgöz en de rest van de (toenmalige) Haagse kaste die in november 2022 volledig losging in de strijd om de Allerstoerste Tweet Bokaal.

De hele affaire heeft ondertussen ruim drie jaar in beslag genomen. Een periode waarin verschillende verkiezingen de revue passeerden en kiezers dus mede hun stem bepaalden op basis van het proces dat het OM tegen Van Meijeren aan het voeren was. De complotmarmot in het stemhokje beoordelen op wat hij uitkraamt en zijn gedrag in het verkeer is eenvoudig. Wanneer de beschuldiging opruiing echter boven de markt hangt, wordt dat een stuk ingewikkelder.