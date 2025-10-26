Nadat voormalig De Wereld Draait Door-eindredacteur Dieuwke Wynia afgelopen vrijdag een update gaf - hierin meldt ze dat haar stalkende financieel directeur ook andere vrouwen heeft lastiggevallen en dat de huidige BNNVARA-directie pas na inmenging van vrouwenrechtenprogramma Vandaag Inside via een assistent (!) contact opnam - viel Bassiehof iets op aan haar eerdere vernietigende substack. In een toegevoegd naschrift staat:

“In 2023 vertelde ik dit verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij DWDD aan leden van de Commissie van Rijn, Mariëtte Hamer, (sinds april 2022 Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld), en Professor Femke Laagland (hoogleraar arbeidsrecht, Kroonlid bij de SER en tegenwoordig lid van de Raad van Toezicht van BNNVARA). Zij zijn er niet op teruggekomen, ook niet na de publicatie van het rapport.”

Voormalig PvdA Kamerlid en oud-informateur Hamer is niet alleen MeToo-czar maar bekleedt ook een belangrijke functie binnen PvdAGroenLinks. Enkele weken terug stond Hamer namelijk samen met voormalig GroenLinks leider Bram van Ojik op het podium tijdens het partijcongres in Ahoy. Het duo nam in Rotterdam applaus in ontvangst omdat het de commissie voorzat die het gezamenlijke verkiezingsprogramma heeft opgesteld.

Begin deze maand heette Alexandra van Huffelen op het podium van de Brabanthallen in Den Bosch de toegestroomde D66’ers welkom op háár partijcongres. De oud-staatssecretaris is sinds november vorig jaar landelijk voorzitter van D66. In februari dit jaar werd Van Huffelen tevens bestuursvoorzitter van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Daar zorgt docent sociale geografie Harry Pettit al enige tijd voor onrust door zijn bemoeienissen met gewelddadige pro-Palestina acties en buitenissige berichten op sociale media. Een breed gedeelde petitie deze week, die Van Huffelen cum suis vraagt aangifte tegen haar medewerker te doen, ziet het lijdend voorwerp bijvoorbeeld als een handige namenlijst voor de tribunalen die hij voor ogen heeft.