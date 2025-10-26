Bassiehof - Handelen Hamer en Van Huffelen is slechte reclame voor PvdAGL en D66
Dat bewijzen Dieuwke Wynia en Harry Pettit
Nadat voormalig De Wereld Draait Door-eindredacteur Dieuwke Wynia afgelopen vrijdag een update gaf - hierin meldt ze dat haar stalkende financieel directeur ook andere vrouwen heeft lastiggevallen en dat de huidige BNNVARA-directie pas na inmenging van vrouwenrechtenprogramma Vandaag Inside via een assistent (!) contact opnam - viel Bassiehof iets op aan haar eerdere vernietigende substack. In een toegevoegd naschrift staat:
“In 2023 vertelde ik dit verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij DWDD aan leden van de Commissie van Rijn, Mariëtte Hamer, (sinds april 2022 Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld), en Professor Femke Laagland (hoogleraar arbeidsrecht, Kroonlid bij de SER en tegenwoordig lid van de Raad van Toezicht van BNNVARA). Zij zijn er niet op teruggekomen, ook niet na de publicatie van het rapport.”
Voormalig PvdA Kamerlid en oud-informateur Hamer is niet alleen MeToo-czar maar bekleedt ook een belangrijke functie binnen PvdAGroenLinks. Enkele weken terug stond Hamer namelijk samen met voormalig GroenLinks leider Bram van Ojik op het podium tijdens het partijcongres in Ahoy. Het duo nam in Rotterdam applaus in ontvangst omdat het de commissie voorzat die het gezamenlijke verkiezingsprogramma heeft opgesteld.
Begin deze maand heette Alexandra van Huffelen op het podium van de Brabanthallen in Den Bosch de toegestroomde D66’ers welkom op háár partijcongres. De oud-staatssecretaris is sinds november vorig jaar landelijk voorzitter van D66. In februari dit jaar werd Van Huffelen tevens bestuursvoorzitter van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Daar zorgt docent sociale geografie Harry Pettit al enige tijd voor onrust door zijn bemoeienissen met gewelddadige pro-Palestina acties en buitenissige berichten op sociale media. Een breed gedeelde petitie deze week, die Van Huffelen cum suis vraagt aangifte tegen haar medewerker te doen, ziet het lijdend voorwerp bijvoorbeeld als een handige namenlijst voor de tribunalen die hij voor ogen heeft.
Van Huffelen heeft vooralsnog niet de gang naar het politiebureau gemaakt. Sterker nog: vorige maand hekelde ze minister van Onderwijs Gouke Moes (BBB) die tijdens een debat zei dat de universiteit moet optreden tegen Pettit. Die bemoeienis noemde de D66’ster in een verklaring vervolgens ongepast.
Het lijkt erop dat Van Huffelen is vergeten dat toenmalig minister van Onderwijs en partijgenoot Robbert Dijkgraaf met wie ze tot juni 2024 in het laatste kabinet Rutte zat, universiteiten óók opriep aangifte te doen bij uit de hand gelopen Gaza-protesten en al helemaal bij antisemitisme. Dijkgraaf schreef in mei 2024 in één van zijn laatste kamerbrieven: “Antisemitisme is strafbaar en indien er sprake is van antisemitische incidenten verwacht ik van instellingen dat zij daar tegen optreden en aangifte doen.”
Het is opmerkelijk dat PvdAGroenLinks en D66 geen zichtbaar ongemakkelijk gevoel hebben bij deze bevreemdende dubbelrollen van hun prominente partijgenoten. Ook (sociale) veiligheid is deze campagne een thema. Misschien dat de lijsttrekkers van D66 en PvdAGroenLinks daar nog over bevraagd kunnen worden in de verkiezingsdebatten die hen rest. En wellicht dat kersvers NPO-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz (die zorgvuldig uit haar CV heeft gesloopt dat ze in Utrecht PvdA-afdelingsvoorzitter was en in Den Haag voor diezelfde partij kandidaat-gemeenteraadslid) ook nog wat voor Dieuwke Wynia kan betekenen.
Want hun partijkopstukken Hamer en Van Huffelen zullen het niet doen.
Reaguursels
