achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Van der Plas zegt bijeenkomst met Nijmeegse studenten af om 'intimidatie, bedreiging en mogelijk geweld' Palestina-activisten

"Our spaces"

Schakelen we nu over naar Nijmegen, waar Caroline van der Plas morgen naar initiatief van de Gelderlander in gesprek zou gaan met een aantal Radboud-studenten. In het geheim, want aan de Harry Pettit-University is het voor iedereen rechts van het CDA niet veilig. Actieclub Nijmegen Encampment, bekend van de bezetting van de uni aldaar, kreeg lucht van de bijeenkomst, plempte bovenstaande oproep op sociale media en kondigde 'protest' aan. Want: zionisme stom, Lientje zionist dus Lientje stom gevaarlijk. Voor de duidelijkheid: het ging om een Kirkiaanse bijeenkomst, waar mensen met verschillende opvattingen argumenten zouden uitwisselen. De juiste manier om politiek te bedrijven, met andere woorden. "Ik wilde het gesprek met open vizier aangaan, maar dat wordt mij nu onmogelijk gemaakt," aldus Van der Plas. "Dit zijn de mensen die gebouwen hebben gesloopt, agenten bedreigd en belaagd. Dit is pas ondermijning van de rechtsstaat en de democratie: een gekozen volksvertegenwoordiger zo intimideren dat zij niet meer publiekelijk in gesprek kan gaan. Het is dieptriest, maar mijn veiligheid gaat boven alles."

Dus: Samidoun wel welkom, Caroline van der Plas niet welkom. Hamasverheerlijking helemaal super, de BoerBurgerBeweging levensgevaarlijk.

En ja hoor, daar zullen we Harry hebben

Tags: lientje, nijmegen, harry pettit, radboud universiteit
@Schots, scheef | 06-10-25 | 20:34 | 244 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.