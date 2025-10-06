Schakelen we nu over naar Nijmegen, waar Caroline van der Plas morgen naar initiatief van de Gelderlander in gesprek zou gaan met een aantal Radboud-studenten. In het geheim, want aan de Harry Pettit-University is het voor iedereen rechts van het CDA niet veilig. Actieclub Nijmegen Encampment, bekend van de bezetting van de uni aldaar, kreeg lucht van de bijeenkomst, plempte bovenstaande oproep op sociale media en kondigde 'protest' aan. Want: zionisme stom, Lientje zionist dus Lientje stom gevaarlijk. Voor de duidelijkheid: het ging om een Kirkiaanse bijeenkomst, waar mensen met verschillende opvattingen argumenten zouden uitwisselen. De juiste manier om politiek te bedrijven, met andere woorden. "Ik wilde het gesprek met open vizier aangaan, maar dat wordt mij nu onmogelijk gemaakt," aldus Van der Plas. "Dit zijn de mensen die gebouwen hebben gesloopt, agenten bedreigd en belaagd. Dit is pas ondermijning van de rechtsstaat en de democratie: een gekozen volksvertegenwoordiger zo intimideren dat zij niet meer publiekelijk in gesprek kan gaan. Het is dieptriest, maar mijn veiligheid gaat boven alles."

Dus: Samidoun wel welkom, Caroline van der Plas niet welkom. Hamasverheerlijking helemaal super, de BoerBurgerBeweging levensgevaarlijk.