Ik ben dan meteen benieuwd hoe zo’n Mika Kraft er uit ziet, want hun klinkt als een non-binaire troela die zwoele liederen van Zarah Leander (het favoriete zangeresje van Adolf Hitler) zingt in obscure Berlijnse nichtenkitten en zich vervolgens groepsgewijs laat uitwonen in de Berghain . Maar Mika Kraft durch Freude komt niet eens binnen in dat Sodom en Gomorra, want hun ziet er uit als een meisje met de baardgroei van de gemiddelde Chinees.

„Een dieptepunt”, zei PvdA-raadslid Mika Kraft. „Een politiehond is ongeveer een even zwaar middel als een politiewapen. Natuurlijk begrijp ik dat er politie op afkomt als er een confrontatie is geweest en de vlam in de pan slaat. Maar dit gaat veel te ver. De politie-inzet moet gericht zijn op de-escaleren, niet op inzet van zulk zwaar geweld.”

“Eigenlijk is Huubke Bruls best een toffe gast”, dacht ik van de week toen ik las dat hij het opnam voor politiehond Wodan. Het gedisciplineerde beessie had geheel terecht een tot op de draad vervuilde judeofobe palliewappie te grazen genomen tijdens de zoveelste gewelddadige bezetting van een universiteitsgebouw van de Radboud Universiteit en de extreemlinkse gemeenteraad reageerde geschokt en verbijsterd.

Bruls: “Wat daar gebeurde was geen demonstratie. Er was geen melding gedaan van een demonstratie, en men ging maskers-dragend gebouwen in. Dat is geen vreedzaam protest, dat is actievoeren met risico op escalatie.”

De “politici” wilden weten hoe Bruls de inzet beoordeelde en vroegen hoe het recht om te demonstreren werd gerespecteerd. Ze huilden dat de agressieve activisten werden ‘gecriminaliseerd’ en ‘disproportioneel behandeld’. Maar daar ging Bruls niet in mee. Volgens hem moesten óók de actievoerders in de spiegel kijken. Hij wees erop dat ze ‘nooit een demonstratie vooraf hebben aangemeld bij de gemeente’. Dat maakte het lastig een protest vooraf te beoordelen. „Als de politie dan wordt gebeld door de universiteit en hoort dat er geweld is gebruikt... Ja, dan rukken ze uit. En niet met twee man op de fiets, maar met groot materieel uit de regio en een hond erbij.” Hij wees erop dat buiten het gebouw ‘allerlei actievoerders zich met de politie gingen bemoeien’. „Maar je gáát je niet bemoeien met wat de politie doet. Alleen de politie heeft een geweldsmonopolie, de rest niet en dat moeten we koesteren.”

En zo is dat! Ferme taal! Als ik burgemeester van Nijmegen was, had ik gebruld: “En de volgende keer stuur ik een peloton gezonde, bronstige vissersjongens uit Katwijk op jullie af, aangevoerd door Leendert Vooijs!” Ik vond trouwens een alleraardigst locofaulisme voor de Katwijker: Lôdjes-dief, vroegere plaatselijke bij- of scheldnaam voor een Katwijker. Kattekers, dat benne lódjes-dieve: Katwijkers, dat zijn (lett.) looddieven. (Piet Spaans: De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners.)

Ik belde even met Milos Boksan, student aan de Radboud die het woord voert namens Israelische en Joodse studenten aldaar. Eerder zei hij dit in een interview: Er is een student die tijdens een expositie over Gaza in een loopbrug op de universiteit heeft gezegd in staat te zijn een Israëlische student zijn kop af te hakken. Er zijn Joodse/Israëlische studenten, namens wie ook de voorstellen zijn uitgewerkt, die niet meer Hebreeuws durven te praten op de campus. Zich niet meer durven voor te stellen aan anderen. Alleen zitten tijdens colleges. Demonstrerende studenten roepen op tot een intifada. Maken flyers met illustraties van de paraglidende Hamas terroristen van 7 oktober. Een docent heeft recent mij en mijn Joodse/Israëlische medestudenten uitgemaakt voor ‘genocide supporters’. Israëlische medewerkers hebben flyers onder de deur van hun kantoor gekregen met bepaalde boodschappen. Medewerkers hebben ook aangegeven in onze gesprekken vertrek als reële optie te zien vanwege het feit dat ze lastiggevallen worden. En zo kan ik nog even doorgaan. Je maag draait om van deze verhalen. Het is echt 5 over 12.

Boksan: Ik ben blij dat de politie keihard heeft opgetreden tegen mensen die dachten dat ze zonder gevolgen beveiligers van onze universiteit konden wurgen, bijten en slaan. Er lijkt een kentering plaats te vinden. Vrijdagochtend pakte de politie 22 demonstranten op tijdens een demonstratie op de campus in Tilburg. De groepjes worden steeds kleiner. Alexandra Van Huffelen was op de radio bij Sven op 1. Haar werd de vraag gesteld: weet u eigenlijk wel wie daar allemaal mee doet aan de protesten. Zijn het wel studenten? Dan zegt ze: dat weet ik niet. Ze zei ook dat het besluit om de contacten met de Israelische universiteiten niets te maken heeft met de druk van de activisten. Pure onzin natuurlijk. De bezettingen en rellen waren de hele reden om de adviescommissie over de samenwerkingen in te stellen. De activisten willen steeds meer, als je een vinger geeft, pakken ze je hele hand. Ik hoop dat de naïviteit bij het universiteitsbestuur een keer weggaat. Ik heb bij Radio 1 een debat gevoerd met de voorzitter van de studentenvakbond van onze universiteit. Er werd dit gesteld: Als een universiteit mensen opleidt en die gaan vervolgens in het leger en in de toekomst mogelijk ooit een militair besluit nemen, dan is de universiteit die deze student ooit heeft opgeleid daar dan verantwoordelijk voor. Complete quatsch. Ik ga volgend jaar op de Radboud de master Bestuur van Veiligheid volgen. Daar kan of wil ik ooit misschien wel bij Defensie werken. Als ik dan bij wijze van spreken een militair besluit moet nemen, dan is de Radboud daar natuurlijk niet verantwoordelijk. Dat zou echt knettergek zijn. Dat soort drogredenen zie ik overal opduiken. Door alle banden met de Israelische academici te verbreken, straf je denk ik jezelf. Denk alleen maar aan het geweldige, baanbrekende medisch onderzoek van deze Israëlische universiteiten. Ik zag trouwens een foto van het kampementje voorbij komen, achter een universiteitsgebouw waar vrij weinig mensen rondlopen. Stijn de Vreede twiette een heel grappig lijstje van eerste benodigdheden voor de kampeerders die ze zelf publiceerden, zoals comfortabele kussens en noise cancelling headphones. Zodat mensen die hun “dappere strijd” eventjes willen pauzeren, zich terug willen trekken om te chillen. Oh ja, en ze wilden havermelk. Ik zat van de week in het universiteitsrestaurant op de eerste verdieping te studeren en zag de demonstranten voorbij komen. Veel geschreeuw natuurlijk, en in het volle restaurant bleek dat de meeste studenten er helemaal klaar mee zijn.

Keep up the good work, Milos!

Overigens worden de jodenhatende activisten in Nijmegen steeds gekker en dwazer en krankzinniger, want vanavond, zaterdag 17 mei, vindt in bioscoop Carolus (Janus, haal die bananus uit je anus) een benefietgala van de Nijmeegse hoeren (en in het bijzonder de aan crystal meth verslaafde transgenderschandknapen) voor Gaza plaats. Ik verzin dit niet mensen.

