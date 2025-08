Zo. Tijd voor een avondje Champions League! Of eigenlijk, de laatste voorronde voordat de Champions League begint. Feyenoord moet zich over 2 wedstrijden zien te kwalificeren voor het echte werk en dat moet gebeuren tegen Fenerbaçe, dat wordt aangestuurd door José Mourinho. Je loot toch liever een ploeg uit Roemenië of Tsjechië, maar die Turken MOETEN TOCH TE VERSLAAN ZIJN?? Gekke José is in ieder geval al goed in de war gebracht door de vragen van Joep Schreuder en dat elftal van hem is grotendeels vergane glorie. Feyenoord daarentegen haalde deze zomer genoeg veelbelovends op de transfermarkt (o.a. Steijn, Valente, Tengstedt, Watanabe) om er een leuk seizoen van te maken. Eigenlijk kan alleen Van Persie het nog verpesten, maar daar gaan we maar even niet vanuit. Het wordt JUICHEN, al is het maar voor de UEFA-coëfficiëntpunten.

'19 - 1-0 Feyenoord, Timber scoort.

'86 - Tjeuzus wat een poeier, Amrabat maakt 1-1.

'90+1 - 2-1 FEYENOORD. Hadj-Moussa.

'90 +5 - Afgelopen.