Daar was ie vorige week. Vlug als kwik, de held, de schrik van Kyle Walker en de rest van AC Milan: Igor Paixão. Dankzij hem slaagde Pascal Bosschaart er als eerste trainer in de geschiedenis in om in één week niet alleen van AC Milan te winnen, maar ook een puntje te halen uit bij de NOAD ADVENDO Combinatie. En vanavond mag Feyenoord dus proberen bij de beste 16 clubs van Europa te komen zonder Timber, zonder Hwang, zonder Ueda (ja okee), zonder Bijlow, zonder Trauner, zonder Nieuwekoop, zonder Zerrouki, zonder Nadje, zonder Lotomba en zonder Carranza . Maar. Mét Paixão.

O O 1-0: eerste minuut door Gimenez

ROOD: Voor Hernandez na tweede geel voor een schwalbe, HET KAN WEER/NOG

JAAAAAA: 1-1! Carranza, toch fit genoeg om in te vallen, maakt 'm uit een voorzet van Bueno