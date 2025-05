Voetbal, wat een sport. Van de amateurs tot aan de profs. Aan de reclameborden langs het knollenveld van de dorpsclub of op de immense tribunes die een arena vormen om de biljartlakens waar spelers met miljoenenwaardes op ronddartelen: genieten doen we sowieso, als echte liefhebbers. Vanavond kijken we naar de toppers, naar het allerbeste wat het Europese voetbal ons dit jaar te bieden heeft. Wat was het al genieten vorige week, met die geweldige 3-3 op de Montjuïc in Barcelona. Onze Dumfries die hem gewoon twee keer maakte voor Inter en wonderboy Yamal die de sterren van de hemel speelde voor Barcelona. En nu gewoon weer die twee tegen elkaar! Hansi Flick tegen Simone Inzaghi, Frenkie tegen Dumfries, Yamal tegen Martínez, allemaal onder het toeziend oog van zo'n 75.000 tifosi in het San Siro en een bomvol StamCafé.

Wat een tempo al in de eerste helft en wat was het weer een genot om naar te kijken (Barcelona wel een beetje moeilijk van het gras te onderscheiden). Onze landgenoot Dumfries greep andermaal de hoofdrol door één-op-één met de keeper rustig te blijven en Martínez het doelpunt te gunnen. Barcelona bleef stug de aanval zoeken maar dat mocht niet baten, zeker niet omdat Inter door een best makkelijk gegeven penalty op een 2-0 voorsprong (5-3 totaal) kwam. En met die stand gaan wij open voor de tweede helft van deze bloedstollende halve finale in de Champions League. Kan Barcelona het tij nog keren? Wytse van der GOAT, take it away!

(Vanuit het StamCafé een symbolisch kusje op het ronde glanzende balletje!)

UPDATE - García maakt de 2-1 voor Barcelona (5-4 totaal)

UPDATE - Olmo maakt 2-2 (5-5 totaal)! Wat een wedstrijd weer